Usa, McCarthy perde anche il sesto voto come speaker alla Camera dei Rappresentanti

Dopo la sesta votazione, la Camera dei Rappresentanti Usa non ha ancora eletto il suo speaker: il candidato ufficiale dei Repubblicani, Kevin McCarthy, si è fermato a 201 preferenze mentre 20 sono andate al suo rivale di partito Byron Donalds. Il leader Dem, Hakim Jeffries, ha ottenuto 212 voti. La Camera ha votato per aggiornasi alle 20:00 (le 2:00 in Italia). Non era mai successo negli ultimi cento anni che lo speaker indicato dalla maggioranza non venisse eletto al primo turno.

