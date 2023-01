Usa, McCarthy bocciato anche al 13esimo voto: ma ci sono spiragli

Kevin McCarthy guadagna un ulteriore voto tra i "ribelli" della destra repubblicana ma si ferma a un soffio dall’elezione a speaker della Camera. Ancora sei conservatori del Grand Old Party gli hanno negato il loro consenso e si andrà al quattordicesimo scrutinio. Nel tredicesimo round il suo consenso è salito a quota 214. In Aula sono presenti 432 deputati (su 435) e quindi dovrebbero mancargli solo 2 voti per assicurarsi la maggioranza. Sembra che McCarthy stia trattando soprattutto con i deputati Gop Matt Rosendale e Eli Crane che al tredicesimo scrutinio hanno votato per Jim Jordan come speaker.

