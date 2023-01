Usa, la votazione infinita, l'aspirante speaker McCarthy bocciato per la... 14esima volta

Ennesima bocciatura per Kevin McCarthy. Il repubblicano, alla 14esima votazione per l’elezione a speaker della Camera si è fermato a 126 voti, due in meno della soglia necessaria. A determinare l’esito, il «ribelle» Matt Gaetz.

Forti tensioni nell’emiciclo. Subito dopo il fallimento della sua 14esima candidatura, il funzionario eletto californiano si è diretto verso il gruppo dei trumpisti accusandolo con le dita puntate. Il Cancelliere del Congresso ha invitato i funzionari eletti a mantenere la calma.

