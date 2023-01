Cina, contagiato da Covid il 90% dei residenti dell'Henan: 88,5 milioni di persone

Un’intera provincia cinese, quella dell’Henan, è stata lettaralmente messa in ginocchio dal Covid: lo ha riconosciuto un funzionario dell’autorità sanitaria regionale, secondo il quale quasi il 90% dei residenti è rimasto contagiato dal virus.

L’Henan è la terza provincia più popolosa della Cina; e secondo Kan Quancheng, al 6 gennaio l’89% della popolazione era stata contagiata (tenendo conto della percentuale, dunque, circa 88,5 milioni di persone sui quasi 100 milioni di abitanti della provincia).

Il numero di visite mediche per la febbre ha raggiunto il picco il 19 dicembre e da allora è in costante calo, ha comunque assicurato il funzionario. Nonostante un’ondata di contagi senza precedenti, la Cina, che conta 1,4 miliardi di abitanti, ha brutalmente revocato tutte le restrizioni sanitarie anti-Covid che erano state tenute in piedi per mesi. Ora le autorità prevedono una nuova ondata di contagi durante il capodanno lunare (che quest’anno cade il 22 gennaio), quando milioni di cinesi dalle città torneranno nelle zone rurali per ricongiungersi alle loro famiglie. Con l’avvicinarsi delle celebrazioni, sabato sono già stati registrati più di 34 milioni di spostamenti.

