Kiev, colpito condominio a Dnipro: tra i 9 morti una 15enne. Persone sotto le macerie

Almeno 9 persone sono state uccise a causa del raid russo contro un condominio a Dnipro. Lo ha reso noto il governatore di Dnipropetrovsk Valentin Reznichenko, secondo quanto riportano i media ucraini. «Ci sono già 9 morti, tra cui una ragazza di 15 anni, e 64 feriti, 59 ricoverati in ospedale», ha scritto Reznichenko.

L'assalto

Un missile russo ha colpito un condominio nella città ucraina di Dnipro. Lo riferisce su Telegram Kyrylo Tymoshenko, vice capo dell’ufficio del presidente dell’Ucraina. Postando sul suo canale social una foto di un edificio pesantemente danneggiato, Tymoshenko ha affermato che «sotto le macerie ci sono persone che erano a casa», aggiungendo che i soccorsi sono sul posto.

Zelensky, il mondo deve fermale il male

«Memoria eterna a tutti coloro le cui vite sono state prese dal terrore russo! Il mondo deve fermare il male. La rimozione dei detriti a Dnipro continua. Tutti i servizi funzionano. Stiamo combattendo per ogni persona, ogni vita. Troveremo tutti i coinvolti nel terrore. Tutti saranno ritenuti responsabili. Al massimo». Lo scrive su Twitter il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, condividendo un video che mostra le macerie per l’attacco russo contro un condominio a Dnipro, dove almeno 5 persone sono morte e 27 rimaste ferite, tra cui sei bambini.

Possiamo fermare Mosca solo sul campo di battaglia

«Il terrore russo può essere fermato? Sì. È possibile farlo in qualche modo diverso rispetto al campo di battaglia in Ucraina? Sfortunatamente no. Questo si può e si deve fare sulla nostra terra, nel nostro cielo, nel nostro mare». Lo ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky su Telegram. «Cosa è necessario per questo? Quelle armi che sono nei magazzini dei nostri partner e che i nostri soldati stanno aspettando. Tutto il mondo sa cosa e come può fermare chi semina morte. E ringrazio tutti coloro che ci aiutano in questo», ha aggiunto Zelensky. «La Russia ha lanciato un altro massiccio attacco missilistico sulle città ucraine. Kiev, Kharkiv, Odessa, Kryvyi Rih, Dnipro, Vinnytsia, Ladyzhyn, Burshtyn, Khmelnytskyi e altre città sono state bersagli dei terroristi», ha detto Zelensky. "Nella città di Dnipro, un edificio residenziale è stato distrutto a seguito di questo attacco russo. È stato possibile salvare decine di feriti e traumatizzati. Gli viene dato aiuto. La rimozione dei detriti è ancora in corso e proseguirà per tutta la notte. Quante persone ci siano sotto le macerie è ancora sconosciuto. Sfortunatamente, la lista dei morti cresce ogni ora», ha affermato, riferendo che "degli oltre 30 missili lanciati sull'Ucraina durante il giorno, più di 20 sono stati abbattuti. Sono centinaia di vite salvate». "Purtroppo, anche le infrastrutture energetiche sono state colpite. In relazione a ciò, la situazione più difficile è negli oblast di Kharkiv e Kiev», ha dichiarato.

