Regno Unito, la 14enne Giorgia inala gas del deodorante e muore per arresto cardiaco

I genitori di una ragazza morta a causa dell'inalazione di un deodorante spray chiedono un'etichettatura più chiara del prodotto per avvertire le persone dei potenziali pericoli. Giorgia Green, 14 anni, originaria di Derby nel Regno Unito, è morta a causa di un arresto cardiaco dopo essersi spruzzata il deodorante in camera da letto. Da allora i genitori hanno scoperto che altri giovani sono morti accidentalmente nello stesso modo.

La British Aerosol Manufacturers' Association (BAMA) ha dichiarato che i deodoranti hanno "avvertimenti molto chiari", ma i genitori di Giorgia ritengono che la scritta sia troppo piccola e che molti genitori acquistino il deodorante per i loro figli senza notare l'avvertimento. Giorgia soffriva di autismo e spruzzava il deodorante sulle coperte perché trovava l'odore confortante.

Il butano - l'ingrediente principale del deodorante utilizzato da Giorgia - è stato registrato come coinvolto in 324 decessi tra il 2001 e il 2020. Propano e isobutano - altri componenti dello stesso deodorante - sono stati citati rispettivamente in 123 e 38 decessi.

© Riproduzione riservata