Spari a Gerusalemme Est, 8 morti. Ucciso l'aggressore

Almeno 8 persone sono state uccise nella sparatoria nel quartiere di Neve Yaakov a Gerusalemme, vicino a una sinagoga. Lo riportano la polizia e fonti mediche citate dai media. Almeno altre 10 persone sono invece rimaste ferite, di cui 3 sono in gravi condizioni. L’assalitore - riportano fonti di sicurezza - «è stato ucciso». Decine di agenti sono stati dispiegati sul posto. L’attacco a colpi d’arma da fuoco sarebbe avvenuto in due fasi: prima davanti alla sinagoga poi in un punto poco più avanti. Lo riporta la tv israeliana. Fonti della polizia hanno detto che le forze di sicurezza sono a caccia di possibili fiancheggiatori dell’attentatore. L’autore dell’attentato è un palestinese della parte est della città. Lo ha detto il capo della polizia di Gerusalemme secondo cui l’uomo ha sparato davanti alla sinagoga del quarterie di Neve Yaaco e poi è scappato a bordo di una vettura verso una zona vicina a prevalenza araba della città. Raggiunto dagli agenti - secondo la stessa fonte - ha sparato ai poliziotti prima di essere colpito a sua volta.

Usa condannano "orribile" attacco terroristico

Gli Usa condannno l’"orribile" attacco terroristico a Gerusalemme est: lo ha detto il portavoce del dipartimento di stato americano Vedant Patel, precisando che per il momento non sono previsti cambiamenti nel viaggio del segretario di stato Antony Blinken in Israele.

