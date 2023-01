La drammatica storia di Laura: muore nel suo letto e per 4 anni nessuno se ne accorge

La famiglia di Laura Winham chiede giustizia per la tragica vicenda che ha portato alla scoperta del corpo mummificato della donna in un appartamento del Surrey, nel Regno Unito. Nonostante i segnali di allarme, i servizi sociali e le équipe sanitarie non hanno fatto nulla per aiutare la donna affetta da schizofrenia, che probabilmente è deceduta circa quattro anni prima del ritrovamento, nel novembre del 2017.

Come riferisce il Daily Mail la 38enne soffriva di problemi di salute mentale fin dall'adolescenza e aveva scritto "ho bisogno di aiuto" sulla sua agenda prima di morire. Nonostante questo, la sua richiesta non è stata ascoltata da nessuno e la sua famiglia si chiede come sia stato possibile che i servizi sociali e le équipe sanitarie non abbiano notato i segnali d'allarme. Laura era nata con la sindrome di Goldenhar che le provocò la curvatura della colonna vertebrale. Subì un'importante operazione al cuore all'età di 18 anni.

Nicky, sorella della vittima, racconta che la famiglia si è tenuta lontana da lei a causa della sua schizofrenia, che le faceva credere che le avrebbero fatto del male. "Abbiamo sempre sperato che sarebbe migliorata con l'aiuto di un professionista e che un giorno i nostri contatti sarebbero ripresi". Non avrebbero mai immaginato di trovarla morta sul pavimento, dopo essere rimasta lì per tanto tempo senza che nessuno se ne accorgesse.

Il lungo silenzio ha fatto preoccupare il fratello e la madre, che hanno chiesto alla polizia di entrare nell'appartamento a Woking, dove è stata fatta l'orribile scoperta. Nonostante l'interruzione dei sussidi di invalidità, il taglio del gas e la ripetuta incapacità di rispondere a lettere, telefonate e messaggi o di aprire la porta, non sono stati fatti tentativi per stabilire quali fossero le sue condizioni durante i lunghi anni in cui il suo corpo è rimasto nell'appartamento. La famiglia adesso si aspetta che vengano indagate le cause di questa tragica vicenda e che venga fatta giustizia.

