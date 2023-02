Credevano fosse "morta", la ritrovano viva in un sacco per cadaveri nell'Iowa

Un'anziana ospite del Glen Oaks Alzheimer's Special Care Center di Urbandale, Iowa, è stata dichiarata morta da un operatore della clinica, ma è stata trovata viva poco dopo in un sacco per cadaveri nella sede di un'impresa di pompe funebri.

La donna è stata portata in ospedale, ma è morta due giorni dopo. Gli inquirenti dell'Iowa hanno emesso contro la struttura sanitaria due denunce per violazioni statali con una multa di 10mila dollari, sostenendo che i residenti non vengono trattati con dignità e non ricevono cure adeguate.

Secondo i media locali, in un rapporto dell'ospizio si legge che la paziente "aveva la bocca spalancata, i suoi occhi fissavano il vuoto e non si avvertiva il respiro. Anche il polso sembrava assente". Un'infermiera, senza approfondire con i controlli necessari, ha quindi stabilito che la 66enne era morta e avvertito una chiamato la società di pompe funebri affinché prelevasse il cadavere.

