Medvedev minaccia: useremo il nucleare se Kiev attacca le regioni russe

La risposta di Mosca agli attacchi di Kiev alla Crimea o a qualsiasi altra regione russa "profonda" sarà dura e convincente: «Secondo la nostra dottrina nucleare, la Russia può usare armi nucleari se armi nucleari o di altro tipo di distruzione di massa vengono usate contro la Russia o i suoi alleati, se riceve informazioni verificate sull'avvio di missili balistici per attaccare la Russia o i suoi alleati, in caso di aggressione convenzionale se l’esistenza dello Stato è in pericolo». Lo ha dichiarato il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Dmitry Medvedev in un’intervista ripresa dalla Tass.

Ucraina: allarme in tutte le regioni, previsto attacco

Allarme aereo in tutte le regioni dell’Ucraina: secondo quanto riferisca la stampa di Kiev, è stata rilevata la minaccia di un attacco missilistico di massa da parte della Russia. L’allarme è stato lanciato a partire dalle 9 locali (le nostre 8) e si è rapidamente esteso a tutto il Paese.

