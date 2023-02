Usa valutano piano per abbattere pallone-spia su Atlantico

L’amministrazione Biden sta valutando un piano per abbattere il pallone-spia cinese sopra l'Ataltico e recuperarne i resti. Lo riporta l’agenzia Bloomberg citando l’Ap. «Ce ne prenderemo cura». Così Joe Biden risponde a chi gli chiedeva se gli Stati Uniti avrebbero abbattuto il pallone-spia cinese. Il pallone-spia, infatti, potrebbe uscire dal territorio americano nella giornata di oggi. Secondo quanto riportato da Cnn citando alcuni esperti, il pallone dovrebbe raggiungere la costa orientale degli Stati Uniti a breve e quindi lasciare il territorio americano, uscendone all’altezza del Nord e Sud Carolina, e quindi ritrovarsi a sorvolare sull'oceano.

Esperto Usa, pallone guida IA, difficile abbatterlo

Il pallone spia cinese che il Pentagono ha visto sorvolare gli Stati Uniti potrebbe essere guidato da una tecnologia avanzata di intelligenza artificiale ed essere difficile da abbattere: lo afferma un esperto statunitense, William Kim, specialista in palloni di sorveglianza presso il think tank della Marathon Initiative a Washington. Secondo Kim il primo pallone avvistato (oggi ne è stato avvistato un altro sopra l’America Latina) sembrava un normale pallone meteorologico ma aveva caratteristiche particolari: «ha una possibilità di carico abbastanza grande e visibile, e l'elettronica per la guida e la raccolta di informazioni è alimentata da grandi pannelli solari. Sembra avere tecnologie di guida avanzate che l’esercito americano non ha ancora collaudato». L’intelligenza artificiale ha reso possibile a un pallone, semplicemente leggendo i cambiamenti nell’aria intorno ad esso, di regolare la sua altitudine per guidarne la direzione, senza escludere la possibilità di comunicazioni radio con una base a terra, ha spiegato l’esperto. La nuova tecnologia offre indubbi vantaggi rispetto ai satelliti: in primo luogo, non si mostra facilmente ai radar, e può mantenere posizioni relativamente stazionarie su un obiettivo rispetto ai satelliti in orbita costante utilizzati dalle agenzie di spionaggio per scattare fotografie. Lo scienziato non ha escluso che il pallone cinese possa essere stato progettato per raccogliere dati al di fuori dei confini degli Stati Uniti o molto più in alto ma che sia finito sui cieli americani (e in particolare su siti con missili balistici) per un malfunzionamento, essendo stato avvistato ad una altitudine minore a quella dovuta. In ogni caso potrebbe non essere facile abbatterlo: «Questi palloni usano l’elio, non puoi semplicemente sparargli». Kim ha ricordato che nel 1998 l'aeronautica canadese aveva inviato aerei da combattimento F-18 per cercare di abbattere un pallone meteorologico canaglia. «Gli hanno sparato contro un migliaio di colpi di cannone da 20 millimetri. E ci sono voluti ancora sei giorni prima che finalmente precipitasse».

© Riproduzione riservata