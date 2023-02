Missili russi sulle case a Kahrkiv: tre feriti. Danneggiata anche l'università

«Un edificio residenziale nel centro della città di Kahrkiv è stato colpito. C'è stato un incendio. Al momento, sappiamo di tre feriti: una donna di 54 anni e due uomini, di 51 e 55 anni», ha reso noto il capo dell’amministrazione militare regionale Oleg Sinegubov, citato dai media ucraini. «Le informazioni su eventuali feriti o vittime sono in fase di verifica. Tutti i servizi di emergenza stanno lavorando sul posto», ha detto Sinegubov aggiungendo che due missili hanno colpito la zona centrale della città dell’Ucraina orientale.

L’Università di economia Beketov di Kharkiv è stata gravemente danneggiata da uno dei missili lanciati questa mattina dall’esercito russo sulla città, ha riferito la procura generale citata dai media ucraini. Cinque persone sono rimaste ferite, secondo l’ultimo aggiornamento fornito dalle autorità. I missili S-300 sono stati lanciati dal territorio della regione di Belgorod della Federazione Russa, ha affermato l’ufficio del procuratore generale.

Kiev, non useremo armi a lungo raggio per colpire Russia

L’Ucraina non utilizzerà le armi a lungo raggio promesse dagli Stati Uniti per colpire il territorio russo, e prenderà di mira solo le unità russe nel territorio ucraino occupato. Lo ha assicurato il ministro della Difesa ucraino Oleksii Reznikov, citato dal Guardian. «Diciamo sempre ufficialmente ai nostri partner che non useremo armi fornite da partner stranieri per sparare sul territorio russo. Spariamo solo alle unità russe sul territorio ucraino temporaneamente occupato», ha detto Reznikov in conferenza stampa. Gli Usa hanno confermato che missili da 150 km di gittata sono nel nuovo pacchetto di aiuti militari per Kiev.

