Terremoto in Turchia, tra le vittime anche Eyup Turkaslan portiere del Malatyaspor

Il corpo del portiere del Malatyaspor, squadra di seconda divisione turca, Ahmet Eyup Turkaslan, è stato estratto oggi privo di vita dalle macerie del terremoto che ha colpito il sud est della Turchia. Turkaslan è stato il secondo portiere della squadra di Malatya, che lo scorso anno ha disputato il campionato di serie A, salvo poi retrocedere alla fine della stagione con la squadra in serie B. Il corpo del portiere classe 1994 è stato ritrovato a Malatya, una delle dieci province colpite dal tremendo sisma di grado 7.7 registrato ieri in Turchia e che ha colpito anche in Siria.

