Meloni a Bruxelles: “Patto stabilità, più crescita. Gelo con Macron? Lettura provinciale”

«Sul rinnovo del Patto di stabilità noi chiediamo che si tenga conto degli investimenti che dovremo fare nei prossimi anni: sino ad oggi il Patto di stabilità e crescita è stato più sbilanciato sulla stabilità che sulla crescita, e noi vorremmo invece che fosse più concentrato sulla crescita. Che poi è il modo migliore per rendere sostenibile il debito italiano: la crescita». Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in conferenza stampa a Bruxelles, che poi ha trattato anche altri argomenti. «Credo ci siano interlocuzioni che si possono ancora avviare, a partire dal tema della mappatura delle nostre spiagge per ragionare nel senso di difendere anche un mondo produttivo che per noi è strategico. Vedremo nelle prossime ore anche nella discussione in Parlamento quali saranno le tempistiche ma è uno dei dossier su cui siamo impegnati anche con una interlocuzione con l’Ue».

Gelo con la Francia?

«Io confesso che vivo alcune letture italiane un po' provinciali, il tema non è il gelo, ma che l’Italia è una nazione abbastanza centrale in Ue da dover dire se su qualcosa non è d’accordo. In passato era sufficiente stare in una foto, io penso che le cose non vadano così», sottolinea ancora Meloni. «Se fossi stata invitata a Parigi avrei consigliato di non fare quella riunione perché sull'Ucraina a noi interessa dare un messaggio di compattezza. Non è facile per nessuno di noi gestire il tema e la nostra opinione pubblica, le persone sono preoccupate e - evidenzia - sul piano del consenso quello che facciamo può non essere la soluzione migliore ma abbiamo fatto quello che è giusto».

