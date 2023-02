Entra in ambasciata Usa e dona 30 milioni di dollari per i terremotati

Un uomo anonimo, di origine pakistane, è entrato nell’ambasciata turca negli Stati Uniti e ha donato 30 milioni di dollari alle vittime del terremoto in Siria e Turchia. Lo ha riferito su Twitter il primo ministro pakistano, Shehbaz Sharif. La notizia è stata confermata dall’agenzia turca Anadolu.

«Profondamente commosso dall’esempio di un anonimo pakistano che è entrato nell’ambasciata turca negli Stati Uniti e ha donato 30 milioni di dollari per le vittime del terremoto in Turchia e Siria», ha twittato Sharif ieri. «Questi sono atti di filantropia così gloriosi che consentono all’umanità di trionfare su circostanze apparentemente insormontabili», ha aggiunto il premier di Islamabad.

© Riproduzione riservata