Il capo dei Wagner Yevgeny Prigozhin critica Mosca: "Mostruosa burocrazia militare"

Secondo il fondatore dell’organizzazione di mercenari russi Wagner, Yevgeny Prigozhin, la mancata avanzata di Mosca nel Donetsk è causata dalla mostruosa burocrazia militare della Russia. In battaglia «la lentezza dei progressi russi è dovuta alla mostruosa burocrazia militare: Bakhmut, l’epicentro dei combattimenti nell’Ucraina orientale, non sarà conquistata prima di marzo o aprile», ha detto Prigozhin in un video su Telegram. E ha aggiunto che i progressi dipenderanno dall’invio di "riserve da parte dell’avversario», criticando la Russia per non essere riuscita a conquistare la città entro la fine del 2022.

