Guerra in Ucraina, Mosca schiera undici navi da combattimento nel Mar Nero

La Marina russa ha aumentato da sette a undici il numero di navi da guerra schierate nel Mar Nero, tre delle quali trasportano missili da crociera Kalibr, la cui salva totale è di circa 24 missili. Lo ha riferito l’ufficio stampa delle forze navali ucraine, citato da Unian.

Un’altra nave da combattimento della Federazione si trova nel Mar d’Azov, e dieci sono nel Mediterraneo, cinque delle quali sono portaerei Calibre, la cui salva totale è di 72 missili.

Kiev: "10mila soldati russi al confine con Sumy"

Diecimila soldati russi sono concentrati nel territorio russo al confine di Sumy, nell’Ucraina nord orientale. Lo riferisce il Times che cita soldati ucraini di guardia nella regione. «Dall’altra parte del confine con Sumy, sono concentrati 10.000 soldati russi. Questa è la più grande concentrazione che ci sia mai stata qui», riporta il Times citando il tenente delle forze armate ucraine Andrii Gulakov. Gulakov ha aggiunto che i russi hanno costruito un ospedale da campo nella loro sede e questo indica il fatto che i russi stanno pianificando azioni offensive.

Intelligence Nato: "Mosca fatica a montare l'offensiva"

I russi stanno affrontando "enormi difficoltà" nel mettere in piedi l’offensiva di febbraio in occasione del primo anniversario del conflitto in Ucraina. E' quanto riporta l’intelligence Nato sugli ultimi sviluppi. A Bakhmut gli ucraini sono «sotto pressione» ma i russi stanno pagando «costi astronomici» in termini di vite umane, con circa "2.000 soldati» morti solo lo scorso weekend per strappare "pochi metri». L’offensiva poi non si sta dipanando lungo tutto il fronte ma su «piccoli punti di pressione». Le truppe russe sono «male equipaggiate e mal addestrate» e al momento gli ucraini sembrano avere la situazione «sotto controllo».

