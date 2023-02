Gli Usa: "Invasione russa attacco al cuore dell'Occidente". La Russia: "Ignorate 8 anni precedenti"

«Questa non è una questione europea. Non è l’Occidente contro la Russia. Questa guerra illegale riguarda tutti. Siamo qui per ribadire il sostegno alla sovranità e all’integrità territoriale dell’Ucraina all’interno dei suoi confini riconosciuti a livello internazionale. Questi sono i principi che la Russia attacca ogni giorno. Se oggi non condanniamo e fermiamo le azioni di Mosca in Ucraina aumenta il rischio per qualsiasi altro paese di affrontare un’aggressione simile». Lo ha detto l’Alto Rappresentante per gli Affari Esteri Ue, Josep Borrell, in Assemblea Generale Onu.

«Ora più che mai serve diplomazia, anche tenendo in considerazione le legittime preoccupazioni e le attese dei paesi del Sud del mondo che stanno subendo le conseguenze di questo conflitto. L’Italia è pronta a fare la sua parte in questa direzione. Ora è il momento di raddoppiare il nostro sostegno collettivo alla diplomazia sforzi per raggiungere questo obiettivo": lo ha detto il ministro degli esteri Antonio Tajani.

Le accuse russe

«Credere alle accuse contro la Russia di azioni non provocate contro l’Ucraina è possibile solo ignorando gli otto precedenti anni in cui il regime nazionalista criminale è arrivato a Kiev supportato dall’Occidente. Iniziare la storia nel 2022 è un’azione intenzionale dell’Occidente per confondere le persone». Lo ha detto l’ambasciatore russo all’Onu, Vassily Nebenzia, in Assemblea Generale. Quindi ha sottolineato che «non avevamo nessuna altra opzione per difendere le persone del Donbass». L'ambasciatore ha poi proseguito: "L’Occidente è pronto a far piombare il mondo intero negli abissi della guerra".

La risposta degli Usa

«Siamo qui per discutere una risoluzione che promuove il dialogo e una pace duratura in Ucraina, in linea con la Carta Onu. L’invasione russa è un attacco al cuore della Carta Onu». Lo ha detto l’ambasciatrice Usa Linda Thomas-Greenfield, in Assemblea Generale, sottolineando che «questo voto è un’opportunità' di votare per questa pace». Quindi ha ricordato che in questi giorni l’anno scorso «tutto quello che la Russia faceva era negare, negare e negare, come sta facendo oggi il delegato di Mosca», e ribadito l'accusa a Mosca di «crimini contro l’umanità'».

