Ucraina, l'annuncio della Svizzera: a Ginevra in corso negoziati segreti

A Ginevra sono in corso negoziati sulla crisi in Ucraina: lo ha annunciato il ministro degli Esteri svizzero, Ignazio Cassis.

Secondo Cassis -che non è entrato nel dettaglio nell’intervista a 'Le temps'- le trattative si stanno svolgendo in un clima di «massima discrezione» anche se «attualmente non si svolgono ai massimi livelli».

«Offriamo sempre i nostri buoni servizi, ma resta da vedere cosa ne faranno entrambe le parti, sia la Russia che l’Ucraina. I negoziati si svolgono a Ginevra con la massima discrezione, sebbene al momento non siano condotti al massimo livello».



Cassis ha aggiunto che la Russia ha dichiarato pubblicamente di non considerare più la Svizzera un Paese neutrale e ha ricordato che l’Ucraina aveva chiesto alla Svizzera di rappresentare i suoi interessi in Russia, ma che questa richiesta è stata respinta a Mosca. «La narrativa russa è ben nota: ha detto che la Svizzera ha perso la sua neutralità, ma allo stesso tempo la sta usando come Paese neutrale».

© Riproduzione riservata