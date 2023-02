L'allarme di Kiev: "La Russia ha raddoppiato le navi nel Mar Nero. Prepara attacco"

L'esercito ucraino ha affermato che ieri la Russia ha raddoppiato il numero di navi schierate attivamente nel Mar Nero e ha previsto che ciò potrebbe essere una preparazione per ulteriori attacchi missilistici. Lo riferisce il Guardian.

"Nel Mar Nero, la flotta di navi da guerra è raddoppiata rispetto a giovedì: ora ci sono otto navi", ha detto il comando militare nella regione meridionale in un aggiornamento su Facebook, "ciò potrebbe indicare che sono in preparazione attacchi missilistici e attacchi di droni", ha affermato. Una delle navi è una fregata armata con otto missili Kalibr, ha spiegato il comando militare Sud.

Russia blocca forniture petrolio a Polonia via oleodotto

Il gigante petrolifero polacco Pkn Orlen ha annunciato che la Russia ha smesso di fornire petrolio attraverso l’oleodotto Druzhba, che in base all’ultimo contratto in vigore copre circa il 10% del fabbisogno di Orlen. «Le consegne attraverso l’oleodotto Druzhba alla Polonia sono state interrotte dalla parte russa», ha dichiarato il gruppo polacco in una nota inviata all’Afp.

Biden sul piano di pace della Cina: "Se piace a Putin, come può essere un buon piano?"

Se a Putin piace, come può essere un buon piano?». Così Joe Biden ha liquidato l’iniziativa per la pace in Ucraina proposta dalla Cina. «Ci sono vantaggi solo per la Russia in quel piano», ha aggiunto il presidente americano in un’intervista a Abc news sottolineando che l’idea che la Cina «negozi l’esito di una guerra totalmente ingiusta per l’Ucraina non è razionale».

© Riproduzione riservata