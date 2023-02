Mosca: droni ucraini sulla Russia, uno abbattuto a 100 km dalla capitale

Il ministero della Difesa russo ha detto che due droni ucraini sono stati neutralizzati la notte scorsa dai sistemi di difesa elettronica mentre erano diretti contro infrastrutture civili nella regione di Krasnodar, sul Mar Nero. Lo riferisce l’agenzia Ria Novosti. In precedenza Ukrainska Pravda aveva riferito che esplosioni erano state udite nella regione, seguite da un incendio in una locale raffineria del colosso petrolifero controllato dal governo russo, Rosneft.

Un drone, secondo il governatore della regione della capitale, Andrei Vorobyov, «è precipitato» vicino a Kolomna, un centinaio di chilometri a sud-est di Mosca. L’obiettivo del drone precipitato "era probabilmente una infrastruttura civile". «Per quanto riguarda l’incidente con lo schianto di un Uav nel distretto di Kolomna... l’obiettivo era probabilmente una struttura infrastrutturale civile, che non è stata danneggiata. Non ci sono vittime o danni a terra. L’Fsbe altre autorità competenti stanno indagando «, ha dichiarato Andrei Vorobyov in una nota.

