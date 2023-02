Pescatore scomparso, i resti di Diego Barría trovati in uno squalo. Riconosciuto da un tatuaggio

I resti di un uomo scomparso nel sud dell'Argentina all'inizio di questo mese sarebbero stati trovati all'interno di uno squalo catturato da pescatori locali. La famiglia di Diego Barría, 32 anni, ha riconosciuto i suoi resti grazie a un tatuaggio, ha detto Daniela Millatruz, l'ufficiale di polizia che era a capo della ricerca, ai media locali. Barría era stato visto per l'ultima volta vicino alla costa nella provincia meridionale di Chubut mentre guidava il suo veicolo fuoristrada la sera del 18 febbraio.

Il fuoristrada danneggiato è stato trovato il 20 febbraio su una spiaggia vicino a Rocas Coloradas, ma non c'era alcuna traccia di Barría e una intensa ricerca era stata avviata per cercare l'uomo, padre di tre figli.

Domenica mattina presto, due pescatori si sono recati alla guardia costiera per segnalare di aver pescato tre squali vicino alla zona dove era stato trovato il fuoristrada di Barría "e mentre li pulivano hanno trovato resti umani in uno di essi", ha detto Millatruz. I familiari di Barría hanno riconosciuto il tatuaggio sui resti. Gli ufficiali continuano a indagare su cosa sia successo esattamente a Barría.

I resti saranno sottoposti anche a test del DNA per confermare ufficialmente che appartengono a Barría, ha detto Cristian Ansaldo, capo del dipartimento di polizia della città di Comodoro Rivadavia, in un'intervista ai media locali. L'ipotesi più probabile su cui gli investigatori stanno lavorando al momento è che Barría "abbia avuto un incidente e sia stato trascinato", ha detto Ansaldo, notando che c'era stata una forte ondata di marea il weekend in cui è scomparso.

Virginia Brugger, compagna di Barría e madre dei suoi figli, che aveva pubblicato aggiornamenti sulla ricerca sui social media, ha scritto su Facebook la scorsa settimana: "I bambini ti stanno già chiedendo! ... Ti stiamo aspettando". Dopo la scoperta dei resti, Brugger ha scritto: "Il mio cuore è andato con te! Ti amerò per sempre".

