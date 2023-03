Omicidio a Mosca: strangolato uno degli scienziati del vaccino Sputnik

Ucciso a Mosca Andrey Botikov, ricercatore senior presso il Gamaleya National Research Center for Epidemiology and Microbiology, che ha contribuito a creare il vaccino Sputnik V, lo riferisce la Tass. Secondo gli investigatori, il 2 marzo, in un appartamento di un edificio in via Rogova a Mosca, un uomo di 29 anni ha strangolato il proprietario dell’appartamento, lo scienziato 47enne, con una cintura durante una discussione ed è fuggito. E’ stato arrestato poco dopo.

«La posizione dell’aggressore è stata stabilita in breve tempo. Durante l’interrogatorio, si è dichiarato colpevole e d è stato messo sotto accusa. L’imputato ha precedenti penali». Quello di ieri sarebbe di un crimine domestico e il risultato di una lite. Il tribunale distrettuale Khoroshevo della città di Mosca ha deciso di mettere l’aggressore, Alexey Vladimirovich Zmanovsky, in custodia fino al 2 maggio in attesa del processo con l’accusa di aver ucciso Andrey Botikov. L’imputato si è dichiarato colpevole davanti alla corte in seduta.

