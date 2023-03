Corse dei cammelli in Arabia, l’AlUla Camel Cup momento di punta della stagione

La Royal Commission for AlUla (Rcu), in collaborazione con la Saudi Camel Racing Federation (Scrf), ha annunciato la prima edizione dell’AlUla Camel Cup che si terrà dal 14 al 17 marzo 2023. Il torneo incoronerà il “Campione dei Campioni” e si concluderà con un montepremi di 21,33 milioni di dollari.

Con il più alto montepremi al mondo per una singola competizione, il torneo celebra l’antico sport del Regno nella splendida cornice di AlUla, un luogo dallo straordinario patrimonio umano e naturale.

Amr AlMadani, Ceo della Royal Commission for AlUla, ha dichiarato: “L’AlUla Camel Cup celebrerà la più nobile delle tradizioni sportive saudite, accogliendo ospiti aristocratici, l’élite dello sport e molti altri ospiti illustri in uno degli scenari più affascinanti.”

Considerando il legame storico che questo luogo ha con il cammello – come nelle carovane che attraversavano AlUla lungo la Via dell’Incenso per commerciare merci pregiate, o nei numerosi petroglifi antichi visibili nella zona che raffigurano cammelli – risulta assolutamente consono celebrare le “navi del deserto” con la prima AlUla Camel Cup.

L’inclusione dell’AlUla Camel Cup nella stagione della Saudi Camel Racing Federation inaugura una nuova era per questa amata disciplina sportiva del Regno.

“Attendiamo con impazienza il 14 marzo, quando lo sport internazionale si unirà alla bellezza naturale e ad un lusso moderno per uno spettacolo senza precedenti”.

Mahmoud Suleiman Albalawi, direttore esecutivo della Scrf, ha dichiarato: “L’apice della stagione delle corse di cammelli in Arabia Saudita, che incoronerà il ‘Campione dei Campioni’, non potrebbe avere cornice migliore di AlUla, un gioiello del deserto dove la tradizione incontra la modernità.

“L’Arabia Saudita ha promosso le corse di cammelli in tutto il mondo, e le testimonianze storiche dimostrano che questo sport ha avuto un ruolo nella nostra società già a partire dal VII secolo. La professionalità delle corse di cammelli ha un passato altrettanto illustre: la prima corsa, tenutasi in Arabia Saudita, risale al 1964, nell’ambito di un festival del patrimonio culturale.

“La continua evoluzione di questo sport, celebrato per la sua natura intramontabile e per il particolare fascino che suscita nei cuori e nelle menti delle persone del luogo, raggiungerà nuove vette all’AlUla Camel Cup a marzo 2023. Qui la chiusura della nostra stagione delle corse, che ha avuto inizio nell’agosto 2022, raggiungerà un finale davvero spettacolare”.

L’AlUla Camel Cup è uno degli appuntamenti sportivi di punta del calendario di eventi e festival AlUla Moments 2023, che include cinque grandi festival e sei eventi speciali. Altri eventi sportivi che si sono svolti ad AlUla sono “The Custodian of the Two Holy Mosques Endurance Cup in AlUla 2023” (4 marzo), “AlUla Trail Race” (fine febbraio) e il più recente “Saudi Tour” (30 gennaio – 3 febbraio).

