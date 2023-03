Morto improvvisamente Danny Lemoi, influencer no-vax. Assunse ivermectina

Danny Lemoi, un influencer americano noto per diffondere teorie infondate sui vaccini e sui tumori, è morto improvvisamente. Era un sostenitore dell'ivermectina veterinaria come trattamento alternativo per il COVID-19, nonostante le importanti organizzazioni sanitarie avessero denunciato l'uso inappropriato del farmaco. Lo riferisce il Mirror.

Lemoi aveva assunto l'ivermectina ogni giorno per circa 10 anni per la malattia di Lyme, e alcuni dei suoi seguaci avevano riferito di effetti collaterali negativi, come convulsioni e problemi cardiaci e polmonari. Nonostante ciò, i suoi seguaci rimangono convinti che l'ivermectina e altri rimedi infondati possano curare le malattie.

La causa del decesso di Lemoi non è stata confermata, ma i suoi parenti hanno dichiarato che è morto per "cause naturali". Lemoi aveva anche raccomandato l'assunzione di semi di albicocca come cura per il cancro, nonostante la scienza avesse dimostrato che non ha alcun effetto sul cancro. Ciò dimostra che, nonostante l'abbondanza di teorie sulla salute sui social media, molte di queste non sono supportate da tesi scientifiche e possono essere pericolose per la salute delle persone.

