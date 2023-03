Nasa, ecco le nuove tute spaziali: è l'ora della prima donna sulla luna

La NASA ha presentato i nuovi modelli di tute spaziali per la missione Artemis III, in programma per il 2025. A differenza dei modelli precedenti, progettati solo per uomini, le nuove tute offrono una maggiore flessibilità e adattabilità al corpo femminile, in vista della prima donna a camminare sulla luna.

Le tute, sviluppate da Axiom Space Inc., permetteranno anche al primo astronauta di colore di atterrare sulla superficie lunare.

I modelli precedenti erano stati progettati per il corpo maschile e presentavano tessuti ingombranti e poche articolazioni, mentre le nuove tute sono più flessibili e si adattano al 90% della popolazione maschile e femminile degli Stati Uniti. Il progetto fa parte del programma Artemis, il cui obiettivo è di riportare gli astronauti sulla superficie lunare per la prima volta dal 1972. La NASA ha scelto Axiom per fornire le nuove tute in un'ottica di sostituzione di tecnologie obsolete e per promuovere un'attività commerciale più intensa nello spazio.

