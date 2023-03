Dramma in Bangladesh: bus precipita in un fossato. Almeno 17 morti e 25 feriti

Almeno 17 persone sono rimaste uccise e altre 25 ferite oggi in Bangladesh dopo che un autobus ha sfondato una recinzione autostradale ed è precipitato in un fosso, secondo la polizia.

Le autorità pensano che l’autista abbia perso il controllo del mezzo, per cause ancora da accertare. L’incidente è avvenuto nel distretto meridionale di Shibchar.

Gli incidenti stradali sono frequenti in Bangladesh a causa di veicoli e strade vecchi e in cattivo stato di manutenzione, nonché di conducenti scarsamente addestrati.

