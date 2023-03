Guerra in Ucraina, il premier giapponese Kishida incontra Zelensky

Il primo ministro giapponese Fumio Kishida incontrerà oggi il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, nella sua visita a sorpresa a Kiev. Lo ha reso noto il ministero degli Esteri nipponico.

Kishida «trasmetterà al presidente Zelensky il suo rispetto per il coraggio e la perseveranza del popolo ucraino che sta difendendo la propria casa sotto la sua guida, così come la solidarietà e l’inesauribile sostegno all’Ucraina da parte del Giappone e del G7», ha spiegato il dicastero giapponese in un comunicato.

