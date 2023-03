Adolescente condannato all'ergastolo: ha ucciso la compagna di classe 13enne con 100 coltellate

Aiden Fucci, un adolescente della Florida, è stato condannato venerdì all'ergastolo per aver ucciso brutalmente una compagna di classe di 13 anni, pugnalandola oltre 100 volte nel 2021.

Fucci, all'epoca dei fatti quattordicenne, ha ammesso la sua colpevolezza in febbraio 2023. Durante la sentenza, il giudice ha preso in considerazione diversi fattori, incluso l'età del giovane, il livello di premeditazione e il fatto che fosse l'unico partecipante che non è stato spinto da nessuno a commettere il crimine.

Fucci avrà 30 giorni per fare appello alla sentenza. La vittima, Tristyn Bailey, è stata trovata morta il 9 maggio 2021 dopo che la sua famiglia aveva denunciato la sua scomparsa.

Il padre della ragazza ha ringraziato il procuratore, lo sceriffo e il giudice per la condanna all'ergastolo e ha chiesto alle persone di essere gentili con i familiari di Fucci. Il giudice ha descritto il crimine come "il più difficile e scioccante caso" mai affrontato dalla contea di St. Johns.

