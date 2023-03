L'Onu accusa Kiev e Mosca, esecuzioni sommarie di prigionieri: "621 civili rapiti dalla Russia"

L’Onu ha accusato le forze ucraine e quelle russe di aver eseguito decine di esecuzioni sommarie di prigionieri di guerra durante l’invasione russa dell’Ucraina. «Siamo profondamente preoccupati per l’esecuzione sommaria di 25 prigionieri di guerra russi e di persone fuori combattimento» e per quella di «15 prigionieri di guerra ucraini», ha affermato Matilda Bogner, capo della missione di monitoraggio dei diritti umani. Secondo Bogner, l’Onu ha documentato queste esecuzioni di russi da parte delle forze armate ucraine, «spesso» effettuate «immediatamente dopo la cattura sul campo di battaglia».

L’Onu è a conoscenza di cinque indagini condotte da Kiev che coinvolgono 22 vittime, ma «non siamo a conoscenza di alcun procedimento contro gli autori» di questi crimini, ha detto Matilda Bogner, capo della missione di monitoraggio dei diritti umani. Per quanto riguarda le esecuzioni di 15 prigionieri di guerra ucraini «poco dopo la loro cattura» da parte delle forze armate russe», 11 di loro sono state perpetrate dal gruppo paramilitare russo Wagner, ha aggiunto il funzionario.

Onu: 621 casi di rapimento e detenzione di civili fatti da Mosca

Dall’inizio dell’invasione russa, la missione di monitoraggio dei diritti umani dell’Onu in Ucraina ha documentato 621 casi di sparizione forzata e detenzione illegale di civili da parte delle forze armate russe. Lo riporta Ukrinform, citando il capo della missione Matilda Bogner che ha parlato durante la presentazione di due nuovi rapporti, sul trattamento dei prigionieri di guerra e sulla situazione generale dei diritti umani in Ucraina fino al 31 gennaio. «Nei territori occupati dell’Ucraina, abbiamo documentato esecuzioni arbitrarie e attacchi a singoli civili da parte delle forze armate della Federazione Russa, nonché detenzioni illegali diffuse e sparizioni forzate. Dal 24 febbraio 2022, abbiamo documentato 621 casi di sparizione forzata e la detenzione illegale di civili da parte delle forze armate russe», ha detto il capo della missione. La missione ha avuto colloqui con 127 civili, di cui il 90% ha riferito di aver subito torture durante la detenzione. Borger ha spiegato che in alcuni di questi casi «ciò includeva la violenza sessuale». Durante lo stesso periodo, l’Onu ha anche registrato 91 casi di sparizione forzata e detenzione illegale commessi da strutture ucraine. «La tortura e l’esecuzione arbitraria sono assolutamente proibite. Tutti i trasgressori devono essere assicurati alla giustizia», ha sottolineato Bogner. Come riportato, la missione di monitoraggio dei diritti umani delle Nazioni Unite in Ucraina ha documentato che più di 8.000 civili sono stati uccisi e quasi 14.000 civili sono rimasti feriti a causa della guerra.

