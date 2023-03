L'asteroide "City Killer" transita nell'orbita tra la Terra e la Luna

Atteso incontro ravvicinato questo fine settimana quando l’asteroide soprannominato "City Killer" transiterà senza soluzione di continuità tra la Terra e l’orbita della Luna, e sarà visibile attraverso binocoli e piccoli telescopi.

Scoperto un mese fa, l’asteroide noto come 2023 DZ2 è abbastanza grande - tra 40 e 90 metri di diametro - da spazzare via una città, motivo per cui è stato battezzato "City Killer". Per la Nasa è raro che una roccia spaziale così grande si avvicini così tanto alla Terra, precisando che eventi come questo si verificano solo una volta ogni 10 anni. Oggi passerà entro 515 mila km dalla Luna e diverse ore sorvolerà la Terra a circa 28 mila km/h, mancandole entrambe ma offrendo agli scienziati la possibilità di studiare l’oggetto da "vicino".

A poco più di 68 mila chilometri di distanza, ovvero a meno della metà della distanza da qui alla Luna, l’asteroide sarà quindi visibile attraverso binocoli e piccoli telescopi.

«Non c'è alcuna possibilità che questo 'killer di citta» colpisca la Terra, ma il suo avvicinamento ravvicinato offre una grande opportunità di osservazione», ha detto in una nota il capo della difesa planetaria dell’Agenzia spaziale europea, Richard Moissl. Il Virtual Telescope Project fornirà un webcast in diretta del suo avvicinamento. L’asteroide non tornerà di nuovo sulla nostra strada fino al 2026. Inizialmente sembrava esserci una piccola possibilità che potesse colpire la Terra quando sarebbe tornato, ma da allora gli scienziati lo hanno escluso. Gli astronomi dell’International Asteroid Warning Network lo considerano una buona pratica per la difesa planetaria monitorare se e quando viene scoperto un pericoloso asteroide che potrebbe colpire la Terra.

