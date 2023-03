Putin, superate tutte le linee rosse con le armi a Kiev. Nato, retorica nucleare russa pericolosa e irresponsabile

Il presidente russo Vladimir Putin è convinto che l’Occidente stia oltrepassando tutte le linee rosse, e persino le linee rosse più profonde, fornendo armi all’Ucraina. «Sì, è quello che stanno facendo, l’hanno fatto fin dall’inizio nel 2014, quando hanno facilitato un colpo di Stato» in Ucraina, ha detto Putin rispondendo a una domanda del giornalista Pavel Zarubin nel corso di un’intervista al canale tv Rossiya-1. Lo riporta la Tass.

Cooperazione Russia-Cina 'non è alleanza militare'

La cooperazione tra Russia e la Cina "non è un’alleanza militare": lo ha detto oggi il presidente russo Vladimir Putin in un’intervista al canale tv Rossiya-24, come riporta la Tass. «Questo è assolutamente falso», ha detto Putin al giornalista Pavel Zarubin quando gli è stato chiesto se la cooperazione tra Mosca e Pechino possa rappresentare una minaccia per l'Occidente. «Non stiamo creando alcuna alleanza militare con la Cina - ha aggiunto -. Sì, collaboriamo anche sul fronte tecnico-militare, non lo nascondiamo, ma è trasparente, non c'è nulla di segreto».

La reazione di Kiev

L’Ucraina ha chiesto una riunione urgente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e ha esortato l’Occidente e la Cina a porre fine al «ricatto nucleare» della Russia dopo che Vladimir Putin ha annunciato che Mosca avrebbe dispiegato armi nucleari in Bielorussia. «L'Ucraina si aspetta azioni efficaci per contrastare il ricatto nucleare del Cremlino da parte di Regno Unito, Cina, Stati Uniti e Francia», ha dichiarato il ministero degli Esteri ucraino in una nota. «Chiediamo che venga immediatamente convocata una riunione straordinaria del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite a questo scopo», ha aggiunto.

E non solo. La Russia sta tenendo Minsk come "ostaggio nucleare": lo afferma il segretario del Consiglio di sicurezza e difesa nazionale ucraino, Oleksiy Danilov, riferendosi all’annuncio di ieri del presidente russo Vladimir Putin di voler dispiegare armi nucleari tattiche in Bielorussia. «Il Cremlino ha preso la Bielorussia come ostaggio nucleare», ha scritto Danilov su Twitter, aggiungendo che la mossa rappresenta «un passo verso la destabilizzazione interna del Paese».

Nato, retorica nucleare russa pericolosa e irresponsabile

La retorica nucleare russa è "pericolosa e irresponsabile": lo afferma un portavoce della Nato, citato dal Guardian, all’indomani dell’annuncio di Mosca sul dislocamento di armi nucleari tattiche in Bielorussia. «La Nato vigila, stiamo monitorando la situazione e non ci sono passi che ci costringano a modificare la nostra strategia», aggiunge il portavoce dell’Alleanza.

© Riproduzione riservata