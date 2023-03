Dopo 50 anni l'acquario di Miami riporta l'orca Lolita nelle sue acque di origine

L'orca Lolita, dopo quasi 50 anni di cattività nel Miami Seaquarium, potrà finalmente tornare nel Pacifico per vivere il resto dei suoi giorni. Durante una conferenza stampa tenuta dal Miami Seaquarium giovedì scorso, sono stati annunciati i piani per spostare l'orca assassina di quasi 5.000 libbre nella sua casa originale nelle acque del Pacifico nord-occidentale. Lo riferisce il sito Npr.org.

Il trasferimento di Lolita rappresenta una vittoria per gli attivisti per i diritti degli animali che hanno lottato per anni per il suo rilascio dall'acquario di Miami. La conferenza stampa è stata tenuta in parte dal Miami Seaquarium, dall'organizzazione no-profit della Florida Friends of Lolita e dal filantropo e proprietario degli Indianapolis Colts della NFL, Jim Irsay. Quest'ultimo ha sostenuto finanziariamente il trasferimento di Lolita.

Il Seaquarium ha firmato un accordo con Friends of Lolita per il trasferimento dell'orca, anche se i funzionari non hanno ancora rivelato il budget specifico per il trasferimento di Lolita. Al momento, il piano per Lolita è di costruirle un "santuario oceanico" con reti, dove riceverà cure costanti dagli istruttori.

Lolita è stata catturata dalla costa del Pacifico vicino a Seattle quasi 50 anni fa, all'età di 4 anni, e portata nel Miami Seaquarium. L'orca, che si ritiene abbia 57 anni, è stata finalmente in grado di ritirarsi dalle mostre nella scorsa primavera grazie a un accordo con i regolatori federali, diventando così l'orca più anziana tenuta in cattività.

Negli ultimi dieci anni, i gruppi per i diritti degli animali hanno tenuto manifestazioni e intentato azioni legali cercando di migliorare le condizioni di Lolita al Seaquarium. I membri della Lummi Nation di Seattle hanno persino minacciato di fare causa per il suo rilascio.

Jim Irsay, proprietario degli Indianapolis Colts della NFL, ha dichiarato ai giornalisti che il costo per il trasferimento di Lolita potrebbe essere molto ingente. Ma ha affermato che la sua unica missione è quella di aiutare Lolita a liberarsi e che è entusiasta di far parte del viaggio della balena verso la sua casa originale.

