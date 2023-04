Kuleba: la presidenza russa del Consiglio di Sicurezza dell’Onu è uno schiaffo al mondo

«La presidenza russa del Consiglio di Sicurezza dell’Onu è uno schiaffo in faccia alla comunità internazionale». Lo twitta il ministro ucraino degli Esteri Dymytro Kuleba. «Esorto gli attuali membri del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite a contrastare qualsiasi tentativo russo di abusare della sua presidenza», ha aggiunto. «Ricordo anche che la Russia è un fuorilegge nel Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite», aggiunge Kuleba nel suo tweet, rimandando al link di una dichiarazione dello scorso dicembre in cui il ministero ucraino degli Esteri sottolineava l’"illegittimità della presenza della Federazione Russa nel Consiglio di sicurezza dell’Onu e nelle Nazioni Unite in generale».

Estonia, un'assurdità presidenza Consiglio sicurezza Onu ai russi

In un messaggio pubblicato sul suo account Twitter, il ministro degli Esteri estone Urmas Reinsalu ha fortemente criticato l’inizio della presidenza russa al Consiglio di sicurezza dell’Onu. «Purtroppo non si tratta di uno scherzo di cattivo gusto», ha scritto Reinsalu, «e questo avviene mentre, ormai da un anno, un’invasione su larga scala all’Ucraina con gravi violazioni del Diritto internazionale e dei principi della Carta dell’Onu». «L'Ucraina», ha concluso il ministro, «vincerà e la Russia dovrà rendere conto alla giustizia di tutti i crimini commessi».

