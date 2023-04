Un sottomarino nucleare statunitense visiterà la Corea del Sud per la prima volta da decenni nell’ambito di un piano per rafforzare la deterrenza nucleare contro Pyongyang che sarà annunciato alla Casa Bianca dai presidenti Joe Biden e Yoon Suk Yeol. Lo riferiscono media Usa citando un alto dirigente americano, secondo cui le misure che saranno svelate oggi non si vedevano dal culmine della Guerra Fredda.

