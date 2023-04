Russia: bene le iniziative di pace ma con i nostri obiettivi. E le truppe preparano trincee

«Siamo pronti ad accogliere tutto quello che può avvicinare la fine del conflitto in Ucraina e il raggiungimento da parte della Russia di tutti gli obiettivi prefissati». Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov a proposito della telefonata tra il presidente cinese Xi Jinping e quello ucraino Volodymyr Zelensky.

Media, trincee russe nella regione di Zaporizhzhia

Le truppe russe stanno scavando trincee e stanno fortificando i territori occupati dell’Ucraina in previsione dell’attesa controffensiva delle forze armate ucraine: lo riporta Rbc-Ucraina, sottolineando che le aree più fortificate si trovano probabilmente nella regione di Zaporizhzhia e alla «porta» della Crimea. Immagini satellitari analizzate dal media ucraino indicano che l’esercito russo ha iniziato a scavare trincee dopo l'occupazione di Kherson. Secondo la pubblicazione, le posizioni di difesa russe sono più concentrate vicino alla linea del fronte nel sud-est della regione di Zaporizhzhia, così come su una stretta striscia di terra che collega la Crimea con l'Ucraina continentale.

Gli esperti notano che fossati sono stati realizzati a sud di Vasilyevka e attraverso l’intera regione di Zaporizhzhia, lungo un tratto di territorio che si estende per 120 chilometri. «I fossati anticarro sono abbastanza profondi e larghi da impedire l’avanzata di carri armati e mezzi corazzati. Poi ci sono dei 'denti di dragò in cemento che fungono da barricate a forma di piramide. Le trincee si trovano circa un chilometro dietro i fossati», scrive Rbc-Ucraina. Inoltre, i russi hanno allestito barricate, trincee a zig-zag, campi minati, filo spinato e postazioni di veicoli mimetizzate. Secondo alcuni esperti, i russi hanno costruito due chiare linee di difesa vicino alla città in prima linea di Pologi nella regione di Zaporizhzhia. Anche le città di Tokmak e Bilmak sono state fortificate e sono state scavate trincee lungo le strade e negli aeroporti di Melitopol e Berdyansk.

