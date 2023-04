Ucraina, Zelensky: i russi hanno distrutto il 90% di Mariupol. Pronti a evacuazione di massa da Kherson

Il presidente ucraino VolodymYr Zelensky ha dichiarato che più del 90% della città di Mariupol, sulle rive del Mar d’Azov e sequestrata dalle forze russe circa un anno fa, è stata distrutta a causa della guerra.

"Quasi mezzo milione di persone vivevano lì. E ora non ci sono praticamente più case intatte», ha dichiarato Zelenski in un messaggio postato sui suoi social media insieme a un video che confronta le immagini satellitari del 2021 e del 2023.

Il filmato, ottenuto da Google Maps dopo che il servizio ha aggiornato le immagini di Mariupol per la prima volta dall’inizio dell’invasione russa, mostra interi isolati di edifici che scompaiono a metà marzo 2022. «Lo Stato terrorista russo ha fatto tutto il possibile per spazzare via questa città. Più del 90% di Mariupol è stato distrutto», ha concluso Zelenski.

Dopo un assedio durato mesi, le ultime forze ucraine che resistevano nella città della regione di Donetsk, parzialmente annessa dalla Russia, hanno ceduto le armi il 20 maggio dello scorso anno.

Pronti a evacuazione di massa da Kherson

L’amministrazione ucraina della regione di Kherson si sta preparando a un’evacuazione di massa, nel caso in cui le forze russe aumentino i bombardamenti. Lo rivela Kiev Indipendent dopo che oggi il governatore Oleksandr Prokudin ha fatto sapere di aver ordinato di preparare i mezzi di evacuazione per un maggior numero di persone. Il governatore ha anche fatto sapere che le vie di fuga sono già state identificate, così come gli alloggi temporanei.

La città di Kherson e i suoi dintorni sono già stati bersaglio dell’artiglieria russa dalla liberazione avvenuta a novembre scorso, quando l’esercito russo si era ritirato sulla sponda orientale del fiume Dnipro.

