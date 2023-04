"Prove di controffensiva in Crimea", bombe russe a est. Quasi 500 bimbi morti dall’inizio della guerra

La tanto annunciata controffensiva ucraina potrebbe davvero essere agli ultimi preparativi e il raid che ha incendiato il deposito di petrolio di Sebastopoli, in Crimea, potrebbe essere stata una prova generale, prima che inizi la fase più calda. Uno scenario, tracciato dalla portavoce delle forze di difesa Sud di Kiev Natalya Gumenyuk, in cui un’altra tessera potrebbe essere stata anche il bombardamento ucraino sul villaggio di Suzemka, nella regione russa di Bryansk a 10 chilometri dal confine, che ha ucciso almeno quattro persone secondo il resoconto del governatore Alexander Bogomaz.

Minare la logistica del nemico è uno degli elementi che preparano il terreno per le operazioni delle forze di difesa: "Questo lavoro è preparatorio a quell'ampia offensiva su vasta scala che tutti si aspettano», ha spiegato Gumenyuk all’indomani delle previsioni del capo della Wagner che si è detto certo che la controazione di Kiev inizierà entro le prossime due settimane. I russi, nel frattempo, continuano il pressing con l'est dell’Ucraina sott'attacco anche se non mancano le crepe interne, con la conferma che il generale a capo della logistica, Mikhail Mizintsev, detto il 'macellaio di Mariupol', è stato rimosso e sostituito. Dopo le bombe su Uman che hanno fatto una strage di civili e bambini, sono state prese di mira le città di Kramatorsk e Konstantinovka, nella regione di Donetsk, dove sono state colpite abitazioni private, infrastrutture e anche la zona industriale. Più a nord, nella regione di Kharkiv, i russi hanno attaccato la città di Kupyansk, senza fare vittime. Sempre sul fronte orientale nella notte è stata colpita anche la città di Nikopol, nella regione di Dnipropetrovsk.

Il sibilo delle bombe è risuonato più volte anche nella regione di Kherson: l’artiglieria russa ha attaccato ancora una volta Bilozerka, ferendo gravemente un uomo di 29 anni, ma anche Odradokamianka, dove una donna di 58 anni è stata uccisa. Un altro civile aveva perso la vita ieri sempre nella stessa zona, dove i russi avevano preso di mira i quartieri residenziali con artiglieria, missili, mortai, carri armati e droni. Morti e feriti, molto spesso civili, continuano a cadere sul terreno di una guerra che è ormai arrivata al 431esimo giorno mentre cresce il numero delle vittime più innocenti: secondo la Procura generale di Kiev, i bambini che hanno perso la vita a causa dei bombardamenti russi in Ucraina sono 477 dall’inizio della guerra, di cui 6 sono stati uccisi soltanto 2 giorni fa nell’attacco a Uman, dove la vittima più piccola aveva solo due anni. Dal 24 febbraio 2022, sono invece 955 quelli rimasti feriti.

I vertici ucraini giurano vendetta. «Chiunque abbia commesso crimini di guerra o contro l’umanità in Ucraina, compresi lo stupro e l’omicidio di civili e bambini, sarà trovato e distrutto in qualsiasi parte del mondo» ha dichiarato il capo dell’intelligence militare ucraina, Kirill Budanov, aggiungendo che l’Ucraina «ha abbastanza forze e mezzi propri» per fare questo. Prima, però, Kiev dovrà avere la meglio sul campo. E mentre il presidente Volodymyr Zelensky ha parlato per la terza volta nel giro di un mese con il collega francese, Emmanuel Macron, sollecitandolo a rispondere ai bisogni delle forze militari ucraine, sul campo la situazione più calda rimane quella di Bakhmut. Un mercenario del gruppo Wagner ha fatto sapere che «ai nostri combattenti manca solo un chilometro e mezzo di area urbana per liberare Bakhmut (in russo Artemovsk)» con «la linea del fronte che si sta avvicinando sempre di più (alla periferia occidentale della città)». La sua unità - ha raccontato - è riuscita a prendere d’assalto un blocco con edifici residenziali dietro la ferrovia, che divide la città in due parti. Ma da parte di Kiev non c'è stata nessuna conferma.

