Francia, 1 maggio di protesta contro la riforma delle pensioni

Primo maggio in Francia all’insegna della protesta contro la riforma delle pensioni. Più di 300 manifestazioni sono state organizzate in tutto il Paese per la Festa del Lavoro e i sindacati puntano a un 1 Maggio «storico». Alle 15:00, secondo i dati di Le Figaro in base alle cifre della prefettura, avevano già sfilato 278mila manifestanti, ovvero più del 13 aprile alla stessa ora (quando le persone erano state 138mila), ma meno che il 7 marzo, quando alla fine erano scesi in piazza 1,28 milioni di individui.

Il segretario generale della Cfdt, il più importante sindaco francese, Laurent Berger, ha detto di attendersi che in piazza, in tutto il Paese, fino a un milione e mezzo di persone. Molto inferiore la stima delle autorità di polizia, che prevedono tra i 500.000 e i 650.000 manifestanti nelle 300 località dove sono previste iniziative, e per Parigi calcolano tra 80.000 e 100.000 dimostranti. La festa di protesta avrà riflessi pesanti sul traffico aereo, con un alto numero di voli cancellati, tra il 25 e il 33%, nei maggiori aeroporti francesi.

Tra i dirigenti sindacali l’aggettivo più ricorrente per definire questo primo maggio è «storico», perchè per la prima volta dal 2009 le manifestazioni saranno unitarie: il "no" all’innalzamento dell’età pensionabile voluto da Macron ha ricompattato le organizzazioni dei lavoratori. Nel 2009 si protestava per la crisi finanziaria, e i sindacati sostennero che erano scese in piazza 1,2 milioni di persone, mentre le prefetture avevano parlato di 650.000. Gli stessi servizi segreti temono che gruppi radicali si infiltrino in alcuni cortei con l’obiettivo di creare disordine e caos.

Per questo il ministero dell’Interno ha deciso di mobilitare 12mila agenti, di cui 5mila a Parigi. Il messaggio principale dei sindacati è -oltre a chiedere a Macron di non applicare la legge che ritarda l’età minima di pensionamento da 62 a 64 anni- dimostrare che la loro opposizione non si sta sgonfiando e continuerà (in che modo, lo decideranno gli stessi sindacati, tutti insieme, domani martedì, sulla base della mobilitazione odierna). Da parte sua, il primo ministro, Elisabeth Borne, ha già anticipato di voler convocare i sindacati per discutere le questioni del lavoro, compresi gli aspetti dell’applicazione della riforma delle pensioni - che dovrebbe entrare in vigore in concreto a settembre - ma senza metterla in discussione. La premier sta provando a voltare pagina per uscire dal blocco sociale, ma anche politico, che impedisce al suo gabinetto di portare avanti i progetti che aveva in mano, a cominciare da una nuova legge sull'immigrazione. Un tentativo complicato visto che il 60% degli intervistati, secondo un sondaggio pubblicato da Le Figaro, ritiene che le proteste contro la riforma delle pensioni debbano continuare dopo il 1 maggio. La situazione potrebbe complicarsi ancora di più se mercoledì il Consiglio costituzionale, nel pronunciarsi sulla possibilità di indire un referendum, desse il proprio assenso alla richiesta avanzata dall’opposizione di sinistra; il che aprirebbe un fronte di diversi mesi per ottenere le firme del 10% dell’elettorato, necessarie per andare alle urne. Da parte sua, la leader di Rassemblement National, Marine Le Pen celebra la giornata con una manifestazione nel porto industriale di Le Havre, che vuole essere un simbolo del suo ancoraggio nell’ambiente operaio. Le Pen -che i sondaggi delle ultime settimane indicano come la grande vincitrice in termini elettorali della crisi delle pensioni (uno dei sondaggi le assegnava la vittoria in una eventuale nuova elezione presidenziale con il 55% dei voti al ballottaggio)- spera di continuare ad approfittare di questa situazione per criticare il governo.

