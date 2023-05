Gli 007 Usa: molto improbabile che la Russia usi armi nucleari in Ucraina. Cremlino: gli Usa dietro l'attacco di Kiev con i droni

E’ «molto improbabile» che la Russia usi armi nucleari. Lo ha affermato Avril Haines, direttrice dell’Intelligence nazionale Usa, davanti alla Commissione Servizi armati del Senato. Di recente i leader occidentali hanno avvertito che Putin potrebbe usare «qualunque strumento gli sia rimasto», compreso quello nucleare.

Medvedev, l'attacco con i droni porterà a un'escalation

L’ex presidente russo e attuale numero due del Consiglio di sicurezza di Mosca, Dmitri Medvedev, ha dichiarato che «è esattamente all’escalation del conflitto" in Ucraina «che condurrà» il presunto attacco con droni contro il Cremlino. «Questo è proprio ciò che vogliono Washington e molti stupidi a Bruxelles», ha scritto Medvedev su Twitter commentando le parole dell’Alto rappresentante Ue Josep Borrell, che ha chiesto alla Russia di «non usare questo presunto attacco come scusa per continuare l’escalation della guerra». Per il raid Medvedev ha puntato il dito contro l’Ucraina definendolo «un attacco terroristico perpetrato dalle autorità di Kiev, guidato dagli Usa e approvato dalla leadership Ue».

«Borrell si è espresso contro l’uso dell’attacco al Cremlino per una possibile ulteriore escalation del conflitto», ha scritto Medvedev secondo l’agenzia di stampa statale russa Tass. «È proprio all’escalation del conflitto - ha proseguito l’ex presidente russo - che porterà l’attacco terroristico commesso dalle autorità di Kiev, diretto dagli Stati Uniti e approvato dalla leadership dell’Ue. Questo è proprio quello che vogliono Washington e molti stupidi a Bruxelles».

Cremlino: gli Usa dietro l'attacco di Kiev

Ci sono gli Usa dietro all’attacco compiuto sul Cremlino con due droni inviati dall’Ucraina. Lo ha affermato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov citato dall’agenzia Ria Novosti. Le decisioni sugli attacchi in territorio russo «non sono prese a Kiev ma a Washington» e l'Ucraina «fa quello che le viene detto di fare», ha affermato Peskov. «E' molto importante - ha aggiunto il portavoce - che Washington capisca che noi sappiamo questo e si renda conto di quanto sia pericoloso un tale coinvolgimento diretto nel conflitto».

Peskov ha detto che la Russia sta ancora valutando quale rappresaglia mettere in atto, sottolineando che ne esiste un’ "ampia varietà». «Naturalmente non posso fornire dettagli», ha insistito il portavoce, ma i passi che saranno intrapresi saranno «ben meditati e nell’interesse del nostro Paese».

