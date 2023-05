La storia di Lucia, da ex senzatetto a vincitrice di 5 mln di dollari alla lotteria

Lucia Forseth è una donna della California che ha vinto 5 milioni di dollari a una lotteria. Ciò che rende la sua storia davvero sorprendente è che solo sei anni fa era senza fissa dimora. Forseth ha dichiarato che non aveva mai pensato di avere la possibilità di vincere una somma così grande, ma ha deciso di provare la fortuna acquistando un biglietto per una lotteria mentre si trovava da Walmart Supercenter per un cambio olio. Dopo aver chiuso gli occhi e scelto un biglietto a caso, ha aperto gli occhi e ha scoperto di essere diventata milionaria. Lo riferisce la Cnn.

La vincita di Lucia Forseth fa di lei la terza vincitrice di 5 milioni in California quest'anno, ma ci sono ancora due biglietti da 5 milioni in circolazione. Le probabilità di vincere la lotteria Scratchers sono di 1 su 3.088.854, secondo la California Lottery.

Per Forseth, la vincita è stata un vero e proprio sogno che si è avverato. Solo sei anni fa era senza fissa dimora, e ora ha la possibilità di sposarsi e di conseguire il suo diploma di associato. La sua storia è un esempio di come la vita possa cambiare in modo inaspettato e sorprendente.

La portavoce della California Lottery, Carolyn Becker, ha affermato che storie di successo come quella di Forseth dimostrano l'impatto positivo che i giochi della lotteria possono avere sui vincitori e sulle scuole. La lotteria infatti contribuisce a finanziare le scuole pubbliche della California.

