L'ospite si sveglia e trova il direttore dell'hotel che gli succhia le dita dei piedi

Un manager di un hotel del Tennessee è stato arrestato dopo essersi introdotto in segreto in una stanza e succhiato le dita dei piedi di un ospite mentre dormiva. Lo riferisce il New York Post.

David Neal, di 52 anni, ha ammesso di aver fatto irruzione nella stanza dell'ospite con una chiave elettronica, ma ha dichiarato di averlo fatto perché aveva sentito odore di fumo. Tuttavia, l'ospite ha riconosciuto Neal come uno dei dipendenti dell'hotel che era venuto nella sua stanza il giorno precedente per sistemare la TV.

Neal è stato arrestato e accusato di furto aggravato e aggressione. La chiave della stanza non è stata recuperata e Neal è attualmente in carcere con una cauzione di 27mila dollari.

