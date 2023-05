Sono nove le persone rimaste uccise durante una sparatoria in un centro commerciale ad Allen, un sobborgo di Dallas, in Texas. Lo ha comunicato la polizia di Allen in una conferenza stampa. Sette sono i feriti ricoverati in strutture ospedaliere. Secondo le autorità il killer, che è stato ucciso da un agente, ha agito da solo.

© Riproduzione riservata