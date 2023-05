Farnesina: gli italiani lascino immediatamente l'Ucraina. Pesanti attacchi missilistici a Kiev

«Si continuano a registrare sempre più pesanti attacchi missilistici a Kiev e in tutto il territorio ucraino. Si raccomanda la massima prudenza. Tutti i viaggi verso l’Ucraina, a qualsiasi titolo, sono assolutamente sconsigliati. Ai connazionali ancora presenti in Ucraina è fortemente raccomandato di utilizzare i mezzi tuttora disponibili, inclusi i treni, per lasciare immediatamente il Paese, negli orari in cui non è in vigore il coprifuoco». E' quanto si legge sul sito Viaggiare Sicuri, gestito dall’Unità di Crisi della Farnesina, in un aggiornamento odierno pubblicato anche sulla homepage dell’ambasciata d’Italia a Kiev.

L'esercito di Kiev: "Stiamo avanzando in direzione Bakhmut"

I soldati ucraini sono avanzati di un chilometro in direzione di Bakhmut, la città dell’Ucraina orientale dove dall’estate 2022 infuriano battaglie con le forze russe e soprattutto con la milizia privata Wagner. Lo riferisce il comandante dell’unità di terra ucraino Mykola Volokhov, citato da Unian. «Stiamo lavorando, abbiamo un risultato: un chilometro, un intero chilometro di terra ucraina è stato ripulito e liberato dai mercenari Wagner, liberato dagli invasori. Continuiamo a combattere. Penso che non sia tutto per oggi. La vittoria sarà nostra. Gloria all’Ucraina», ha detto Volokhov.

© Riproduzione riservata