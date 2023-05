"La moglie del presidente Djukanovic con un abito da 10mila euro". Polemiche in Montenegro

I media in Montenegro hanno riferito con rilievo che Lidija Djukanovic, moglie del presidente uscente Milo Djukanovic, ha partecipato sabato scorso con il marito a Londra alle celebrazioni per l’incoronazione di re Carlo III indossando un elegante abito firmato Valentino costato quasi 10 mila euro.

E’ nota la predilezione della signora Djukanovic per abiti e borse firmati, cosa questa che, oltre a quella dei media ha attirato nei mesi scorsi l'attenzione degli inquirenti che indagano nel Paese balcanico su una serie di alti funzionari il cui stile di vita è ben al di sopra dei rispettivi redditi. In numerose occasioni di eventi e cerimonie ufficiali la signora Djukanovic è apparsa indossando abiti eleganti e molto costosi, abbinati a borse e altri accessori firmati e altrettanto cari.

I media a Podgorica citano la locale Agenzia di lotta alla corruzione secondo cui il presidente Djukanovic ha uno stipendio mensile di circa 2.400 euro, mentre la moglie percepisce un assegno mensile di quasi mille euro. Il salario medio in Montenegro - dove per convenzione la valuta in circolazione è l'euro - era in marzo di 781 euro. Milo Djukanovic - al potere da un trentennio nel piccolo Paese ex jugoslavo, sia come presidente che come premier - è stato sconfitto nel ballottaggio delle presidenziali lo scorso 2 aprile dal giovane economista Jakov Milatovic, il cui insediamento ufficiale è in programma il 20 maggio prossimo.

