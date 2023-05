Google pagherà 100 milioni al New York Times per utilizzare i suoi contenuti

Il New York Times riceverà da Google circa 100 milioni di dollari in tre anni nell’ambito di un ampio accordo che consente all’unità di Alphabet di inserire i contenuti del Times in alcune delle sue piattaforme: lo riporta il Wall Street Journal citando persone a conoscenza della questione.

L’editore ha annunciato il suo accordo con Google all’inizio dell’anno, descrivendolo come un’intesa allargata che include la distribuzione di contenuti e abbonamenti, oltre all’utilizzo degli strumenti di Google per il marketing e la sperimentazione di prodotti pubblicitari. Il Times, che all’epoca non aveva fornito dettagli sui termini finanziari dell’accordo, ha rifiutato di commentare oltre il suo precedente annuncio.

© Riproduzione riservata