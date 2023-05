Parata per il giorno della vittoria, Putin: contro di noi scatenata una vera guerra

«Contro la Russia è stata scatenata una vera guerra ma abbiamo sconfitto il terrorismo». Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin nel suo discorso durante la parata per il giorno della vittoria sul nazismo. L’Occidente «provoca - ha proseguito - conflitti sanguinosi», semina i semi della «russofobia» e pretende di «dettare le sue regole a tutte le nazioni». L’Ucraina «è diventata ostaggio nelle mani dell’Occidente. Le élite occidentali hanno dimenticato le conseguenze delle pretese naziste di dominare il mondo», ha aggiunto il presidente russo. Le «élite occidentali» hanno dimenticato quelle che furono «le conseguenze delle pretese naziste di dominare il mondo». Poi, ha proseguito Putin, «il futuro della sovranità russa dipende dai partecipanti all’operazione militare speciale». Il presidente russo ha anche chiesto un minuto di silenzio per i caduti in guerra. Il presidente russo afferma che è molto importante che oggi a Mosca siano presenti con lui i vertici dell’ex blocco dell’Urss. «In memoria dei figli, dei padri, dei nonni» e di altri parenti, dice chiedendo un minuto di silenzio. Sia la folla che i leader nella Piazza Rossa hanno osservato il silenzio mentre si sente il ticchettio di un orologio per ogni secondo che passa. Infine, ha chiuso il suo discorso sulla Piazza Rossa inneggiando «alla vittoria. Niente è più forte della nostra unità», ha affermato Putin.

