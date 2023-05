Caso Tav Lione-Torino, la Francia precisa: non è stato previsto alcun rinvio

"Il governo francese non ha deciso nessun rinvio nel calendario relativo alla Tav Lione-Torino": lo ha detto oggi all’ANSA il ministro dei Trasporti, Clément Beaune, aggiungendo che le notizie di rinvii nella costruzione di determinate strutture fanno riferimento non a decisioni prese "ma ad un rapporto indipendente consegnato al governo». «Non si tratta in nessun caso - ha precisato Beaune - di una decisione del governo e il nostro calendario resta immutato».

Salvini: sulla Tav la Francia rispetti gli accordi

«Al di là degli insulti, delle polemiche e delle provocazioni che registriamo con stupore, siamo preoccupati dalle titubanze francesi a proposito di Tav. Da Parigi ci aspettiamo chiarezza, serietà e rispetto degli accordi: l’Italia è stata ed è di parola, non possiamo accettare voltafaccia su un’opera importante non solo per i due Paesi ma per tutta Europa». Così il vicepremier e ministro Matteo Salvini.

Commissione Ue: "Sulla Tav decisione della Francia entro l'estate"

«Il rapporto del Coi» francese "non dà priorità agli investimenti transfrontalieri» e questo "solleva le nostre preoccupazioni». Lo dice un funzionario della Commissione Ue interpellato sul possibile rinvio della tratta francese della Tav Torino-Lione. Nel progetto, nota, «la costruzione del tunnel di base» è «in corso e procede rapidamente. Ci aspettiamo che il governo francese prenda una decisione su una sequenza di studi/investimenti relativi alle linee di accesso entro l’estate del 2023». «La Commissione europea continuerà a sostenere il progetto ed è in stretto contatto con Francia e Italia su questo tema».

«Ci risulta che il rapporto del Consiglio d’Orientamento delle Infrastrutture sia un documento consultivo per il governo francese», spiega ancora il funzionario della Commissione Ue in merito alle notizie filtrate oggi sul possibile rinvio dei lavori nella tratta francese della Tav Torino-Lione. Il Coi «delinea i principali orientamenti sulla pianificazione degli investimenti nei prossimi 17 anni, fino al 2040 - aggiunge -, e ci risulta che servirà da supporto per le decisioni del governo francese sugli investimenti prioritari e sull'equilibrio/quota di cofinanziamento dei progetti infrastrutturali chiave tra l’amministrazione centrale e le regioni che beneficiano di tali investimenti». «Le sezioni centrali transfrontaliere della rete Ten-T sono prioritarie per l’Europa e sono pienamente ammissibili ai finanziamenti europei del Meccanismo per collegare l’Europa», ricorda.

