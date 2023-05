Dal G7 in Giappone si leva un coro unanime: “Condannare guerra provocata dai russi”

«Ribadiamo il nostro fermo sostegno all’Ucraina per tutto il tempo necessario e siamo uniti la nostra condanna della guerra di aggressione illegale, ingiustificabile e non provocata della Russia contro l’Ucraina». Emblematico il primo punto del comunicato finale del G7 finanziario che si è concluso a Nigata in Giappone. «Siamo fermamente impegnati - è scritto - a continuare ad affrontare l'urgente finanziamento a breve termine dell’Ucraina, oltre a sostenere i paesi vicini e altri paesi gravemente colpiti». Evidenziato anche l’impegno per la ricostruzione e la riparazione delle infrastrutture critiche ucraine.

Economia

«L'economia globale ha mostrato resilienza contro molteplici shock, tra cui la pandemia, la guerra della Russia contro l’Ucraina e l’inflazione. Tuttavia, dobbiamo rimanere vigili, e dobbiamo essere agili e flessibili nelle nostre politiche macroeconomiche in un contesto di accresciuta incertezza sulle prospettive economiche globali», hanno affermato i ministri dell’Economia e delle Finanze dei Paesi intervenuti.

