Spara e uccide la fidanzata che aveva abortito. Tragedia in Texas

Spara e uccide la fidanzata che era andata in Colorado per abortire. L’incidente è avvenuto a Dallas, in Texas. Secondo le ricostruzioni Gabriella Gonzalez, 26 anni, è stata uccisa in un parcheggio da Harold Lavance Thompson. Le telecamere di sorveglianza li hanno ripresi mentre camminavano insieme poco prima che Thompson cercasse di strangolarla. Fallito il tentativo l’uomo è ricorso alla pistola e ha sparato. «Le indagini hanno rivelato che Gonzalez era stata in Colorado per un aborto. Si sospetta che l’uomo fosse il padre del bambino e che fosse contrario all’interruzione di gravidanza», si legge nel resoconto diffuso dalla polizia.

